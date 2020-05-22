Жалоба на арест бизнесмена Быкова отклонена судом
Красноярский краевой суд отклонил апелляцию на арест экс-депутата Законодательного собрания Красноярского края и бизнесмена Анатолия Быкова. Об этом пишет ТАСС.
Уточняется, что прежнее решение суда по поводу меры пресечения оставлено без изменений. Незначительные коррективы внесены лишь в описание мотивировочной части.
До этого экс-депутат был арестован на 1 месяц и 26 дней Красноярским судом.
Как отмечается, заседание проходило в закрытом от СМИ режиме, Быков присутствовал на заседании в режиме видеоконференции.
Ранее Быкова задержали сотрудники ФСБ, а его резиденцию оцепили вооруженные люди. По мнению следствия, бизнесмен причастен к совершенным в 1994 году убийствам Кирилла Войтенко и Александра Наумова.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Суд арестовал заподозренного в организации двойного убийства Быкова
— Бизнесмена Быкова задержали по подозрению в убийствах 26-летней давности