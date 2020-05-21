Трамп пошутил про отправку критикующих его журналистов в космос

Президент США Дональд Трамп предложил отправить в космос журналистов, которые выступают в адрес него с критикой. Об этом сообщает «Интерфакс».

Соответствующее заявление он сделал в рамках брифинга с журналистами. Американский лидер отметил, что думает о поездке во Флориду, где пройдет запланированный пуск ракеты SpaceX.

Глава Белого дома выразил надежду на то, что представители СМИ составят ему компанию.

«Я бы хотел посадить вас на ракету и избавился бы от вас на время», — сказал в шутку Трамп.

Он добавил, что это позволило бы ему временно отдохнуть от журналистов.

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