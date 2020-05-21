Министр образования рассказал о сроках подачи документов в вузы в этом году
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Глава Минобрнауки Валерий Фальков рассказал о сроках подачи документов в вузы в этом году. Об этом он сообщил во время совещания с президентом России Владимиром Путиным о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавируса. Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».
По его словам, прием документов в магистратуру в университетах начнется в июне, а выпускников школ 2020 года — в июле.
«При таком графике зачисление в вузы пройдет в более сжатые сроки, чем обычно», — отметил Фальков.
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