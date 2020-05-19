МГУ начнет прием документов у абитуриентов с 15 июня
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Московский государственный университет имени Ломоносова начнет прием документов у иностранных абитуриентов с 15 июня, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу вуза.
Ректор МГУ Виктор Садовничий отметил, что вступительные испытания пройдут исключительно в дистанционном формате.
В 2020 году, по словам ректора, ожидается около трех тысяч новых обучающихся из зарубежных стран.
Он также напомнил, что 31 мая в университете состоится виртуальный День открытых дверей для иностранных абитуриентов.
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