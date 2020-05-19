Котяков: недовольство граждан пройдет, когда регионы начнут снимать ограничения

Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков заявил, что предпосылок к социальному взрыву из-за режима самоизоляции у граждан России нет, а недовольство ограничениями начнет пропадать, когда их отменят регионы, сообщает «Интерфакс».

«Предпосылок к социальному взрыву я на сегодняшний день не вижу <...> Я думаю, что этот накал, это недовольство будет сходить», — сказал Котяков в интервью программе «Познер» на Первом канале.

Он отметил, что правительство России отмечает «определенное напряжение» у жителей страны из-за карантинных мероприятий.

Министр добавил что, в стране наблюдается «некая стабилизация» ситуации с количеством зараженных коронавирусом.

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