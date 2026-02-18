Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Встреча РФ, США и Украины в ЖеневеБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

Правнучке Хрущева дали совет после слов о передаче Крыма Украине

Экс-сенатор Ковитиди: правнучке Хрущева стоит учить историю после слов о Крыме
nina.khrushcheva/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Заявление правнучки Никиты Хрущева Нины о том, что передача Крыма Украинской ССР в 1954 году была призвана «привязать Украину к России», говорит о том, что она не знает историю и не понимает ошибочность решения ее прадеда. Об этом «Газете.Ru» заявила бывший сенатор Совфеда от Крыма Ольга Ковитиди.

«Внучке Хрущева я могу лишь одно посоветовать. Пусть она изучит историю Крыма, сейчас уже есть открытые источники, [пусть] откроет, посмотрит интернет, историю России, и, может быть, тогда она действительно поймет, что Россия – страна, которой нужно восхищаться, а Крым – это Богом благословенная земля, о которой рассуждать можно лишь тогда, когда ты знаешь ее историю, ее людей», — подчеркнула она.

Как напомнила бывший сенатор от республики Крым, уже третье поколение семьи Хрущева «пытается оправдать тот поступок, который совершил прадед, передавая Крым Украине».

«Насколько я знаю, правнучка Хрущева живет длительный период времени в Соединенных Штатах. Сложно рассуждать о зиме, говорить о снеге, например, если ты никогда его не видел, сложно говорить о Крыме, если ты никогда не был в Крыму», — добавила она.

Ковитиди подчеркнула, что Хрущев в свое время совершил ошибку, передав Крым Украинской ССР. Эту ошибку исправляли последующие поколения жителей региона, отметила она.

«И только благодаря Крымской весне мы можем сегодня говорить о том, что восторжествовала справедливость», — подытожила экс-сенатор.

Нина Хрущева сделала свое заявление о Крыме в интервью Екатерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом). По словам правнучки политика, решение о передаче полуострова было «менеджерским ходом». Подобные меры были направлены на сближение Украины с Россией, утверждает Хрущева.

Заместитель главы крымского парламента, бывший сенатор от полуострова Сергей Цеков заявил, что Нина Хрущева пытается оправдать передачу Крыма Украине в 1954 году.

Ранее в Совфеде рассказали, когда Украина признает Крым и Донбасс.
 
Теперь вы знаете
Украина назвала условия ухода из Донбасса, а в России создали ИИ для проверки ИИ. Главное к утру 18 февраля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!