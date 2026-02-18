Заявление правнучки Никиты Хрущева Нины о том, что передача Крыма Украинской ССР в 1954 году была призвана «привязать Украину к России», говорит о том, что она не знает историю и не понимает ошибочность решения ее прадеда. Об этом «Газете.Ru» заявила бывший сенатор Совфеда от Крыма Ольга Ковитиди.

«Внучке Хрущева я могу лишь одно посоветовать. Пусть она изучит историю Крыма, сейчас уже есть открытые источники, [пусть] откроет, посмотрит интернет, историю России, и, может быть, тогда она действительно поймет, что Россия – страна, которой нужно восхищаться, а Крым – это Богом благословенная земля, о которой рассуждать можно лишь тогда, когда ты знаешь ее историю, ее людей», — подчеркнула она.

Как напомнила бывший сенатор от республики Крым, уже третье поколение семьи Хрущева «пытается оправдать тот поступок, который совершил прадед, передавая Крым Украине».

«Насколько я знаю, правнучка Хрущева живет длительный период времени в Соединенных Штатах. Сложно рассуждать о зиме, говорить о снеге, например, если ты никогда его не видел, сложно говорить о Крыме, если ты никогда не был в Крыму», — добавила она.

Ковитиди подчеркнула, что Хрущев в свое время совершил ошибку, передав Крым Украинской ССР. Эту ошибку исправляли последующие поколения жителей региона, отметила она.

«И только благодаря Крымской весне мы можем сегодня говорить о том, что восторжествовала справедливость», — подытожила экс-сенатор.

Нина Хрущева сделала свое заявление о Крыме в интервью Екатерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом). По словам правнучки политика, решение о передаче полуострова было «менеджерским ходом». Подобные меры были направлены на сближение Украины с Россией, утверждает Хрущева.

Заместитель главы крымского парламента, бывший сенатор от полуострова Сергей Цеков заявил, что Нина Хрущева пытается оправдать передачу Крыма Украине в 1954 году.

