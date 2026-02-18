Размер шрифта
Захарова сравнила отношения Украины и Запада с мифами о Минотавре

Захарова: Киев бросает украинцев на заклание западно-либеральному Минотавру
Пресс-служба МИД РФ/РИА Новости

Власти Украины бросают жителей страны на заклание «западно-либеральному Минотавру». Такое заявление в эфире радио Sputnik сделала официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

По ее словам, отношения Киева с его западными партнерами напоминают истории о Минотавре из древнегреческой мифологии. В них люди, пытаясь задобрить чудовище, отводили ему на заклание самых красивых и ярких женщин.

«У меня такое впечатление, что киевский режим действительно своих граждан этому страшному западно-либеральному Минотавру или ультралиберальному Минотавру должен приводить. Вот этих вот людей — украинцев, жителей Украины», — отметила дипломат.

В ноябре 2025 года председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук в ходе беседы с журналистами РИА Новости выразил уверенность, что западные кураторы Украины заинтересованы в том, чтобы она оставалась антироссийским плацдармом. Как он сказал, зарубежные партнеры Киева диктуют эту волю главе государства Владимиру Зеленскому.

Ранее в МИД РФ заявили, что европейские кураторы Украины «бросают все силы» на срыв переговоров.
 
