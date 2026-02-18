Слова Нины Хрущевой, правнучки первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева, о принадлежности Крыма Украине являются «предательством» и демонстрируют наплевательское отношение к мнению народа полуострова. Об этом заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет в беседе с РИА Новости.

«Правнучка Хрущева далека от России, ее народа и истории. Она не имеет права делать такие заявления, игнорируя мнение миллионов жителей Крыма. <...> Эти заявления сделаны в духе предателей России», — сказал он.

Шеремет напомнил, что Украина и Россия некогда были частью одного великого государства. Однако в 2014 году киевские власти предали свою историю и «пошли по пути национализма и нацизма».

Нина Хрущева сделала заявление о Крыме в интервью Катерине Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом). Правнучка советского государственного деятеля сказала, что полуостров и сейчас принадлежит Украине. По ее словам, передача Крыма украинской ССР в 1954 году была «менеджерским решением» руководства Советского Союза якобы для того, чтобы привязать Украину к России.

Правнучка Хрущева живет в США и позиционирует себя как политолог.

Крым вошел в состав России по итогам референдума в 2014 году. За присоединение полуострова к РФ проголосовали 96,77% избирателей из Крыма и 95,6% из Севастополя. Киевские власти по-прежнему отказываются признавать результаты этого референдума, считая Крым территорией Украины.

