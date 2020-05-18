В МИД рассказали о ходе обсуждения отправки в РФ американских аппаратов ИВЛ

Замминистра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что вопрос о поставке американских аппаратов ИВЛ в Россию прорабатывается, цитирует «Интерфакс».

Рябков напомнил словам президента США Дональда Трампа о том, что американская сторона поделится аппаратами ИВЛ с Россией, когда наладит их массовое производство. По словам дипломата, РФ поприветствовала такую возможность. В настоящее время этот вопрос уже прорабатывается.

«С нашей стороны такая возможность была встречена с признательностью», — добавил Рябков.

Также российский дипломат рассказал, что Соединенные Штаты получили от России 45 аппаратов искусственной вентиляции легких, 15 тысяч респираторов, 1 млн масок.

«Американская сторона искренне поблагодарила за этот жест солидарности, все эти средства <…> используются для лечения заболевших», — резюмировал Рябков.

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