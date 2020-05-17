Ведущий эпидемиолог КНР: власти Уханя скрывали масштабы вспышки коронавируса

Главный советник правительства Китая по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань заявил, что власти Уханя, где возникла первая вспышка COVID-19, изначально пытались скрыть реальные масштабы распространения инфекции, передает CNN.

«Местные власти не хотели говорить правду в тот момент», — утверждает Наньшань, допустив, что реальное число заразившихся в Ухане было больше заявленного.

Эпидемиолог рассказал, что у него появились подозрения, когда количество выявленных там случаев заражения держалось на одном уровне на протяжении 10 дней, в то время как люди начали заражаться уже за пределами КНР. Кроме того, по словам Наньшаня, когда он 18 января прибыл в Ухань для исследования вспышки, многие местные врачи предупредили эпидемиолога, что ситуация намного хуже, чем по официальным данным.

По данным телеканала, именно Наньшань одним из первых заявил в январе в эфире Центрального телевидения Китая, что коронавирус передается от человека к человеку, хотя власти Уханя утверждали обратное.

По последним данным, в мире выявлено более 4,7 млн случаев заражения новым коронавирусом.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.