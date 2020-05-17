Число случаев заражения COVID-19 превысило 1 тысячу человек в 51 регионе РФ
В 51 российском регионе число выявленных случаев коронавируса превысило отметку в 1 тысячу человек, сообщает оперативный штаб.
По последним данным, за сутки в Пермском крае число обнаруженных заболевших возросло на 51, до 1024. Кроме того, в Астраханской области прирост составил 45 (всего 1 029), а в Кировской области инфекцию выявили у еще 34 человек (всего 1 001).
За минувшие сутки в 85 регионах России обнаружили 9709 случаев коронавирусной инфекции. Всего на сегодняшний день в стране 281 752 заболевших. Вылечились после заражения 67 373 пациентов, а скончались — 2631.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Коронавирус за сутки выявили у 9 709 человек в России
— В Москве от коронавируса вылечились более 27 тысяч человек
— Тестирование на антитела к коронавирусу станет доступным для всех москвичей