Число случаев заражения COVID-19 превысило 1 тысячу человек в 51 регионе РФ

В 51 российском регионе число выявленных случаев коронавируса превысило отметку в 1 тысячу человек, сообщает оперативный штаб.

По последним данным, за сутки в Пермском крае число обнаруженных заболевших возросло на 51, до 1024. Кроме того, в Астраханской области прирост составил 45 (всего 1 029), а в Кировской области инфекцию выявили у еще 34 человек (всего 1 001).

За минувшие сутки в 85 регионах России обнаружили 9709 случаев коронавирусной инфекции. Всего на сегодняшний день в стране 281 752 заболевших. Вылечились после заражения 67 373 пациентов, а скончались — 2631.

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