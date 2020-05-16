Около двух тысяч москвичей бесплатно проверили на наличие антител к коронавирусу

Московский оперативный штаб сообщил, что около двух тысяч граждан бесплатно проверились на наличие антител к коронавирусу.

Ранее стало известно, что в 30 поликлиниках столицы начались исследования популяционного иммунитета жителей к коронавирусу.

Как уточнили в штабе, всех участников тестирования определяли методом случайной выборки. Далее выбранные граждане приходили в учреждения по записи, поэтому очередей удалось избежать. Метод тестирования позволил выявить три категории людей: бессимптомных носителей коронавируса, зараженных с легкой и средней тяжестью течения заболевания и граждан, у которых уже выработаны антитела.

«Полученные в ходе исследования данные станут основанием для принятия решений в части продления или снятия ограничительных мер», — отметили в штабе.

За минувшие сутки в столице выявили наименьшее число заразившихся (3 505) коронавирусом за последние 16 дней. Общее число обнаруженных случаев вируса составляет 138 969, выздоровели за весь период более 26 тыс. пациентов, умерли — 1 432. Число активных случаев в городе — 111 505.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве отмечен минимальный с начала мая прирост выявленных случаев COVID-19

— Минтранс надеется на возобновление международного авиасообщения России в июле

— Врач рассказала об опасности массового тестирования на антитела к COVID-19