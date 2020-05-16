В МВД рассказали о штрафах за отказ проходить тестирование на COVID-19

В МВД России сообщили, сколько будет стоить для россиян с подозрением на коронавирусом уклонения от тестирования на выявление инфекции.

Как отмечается, к ответственности могут привлечь россиянина, который приехал из иностранного государства на родину и не сообщил о возвращения, не дал фактический адрес пребывания. Кроме того, штрафы грозят гражданам, которые отказываются проходить обязательное лабораторное обследование и вызвать врача на дом при появлении симптомов заболевания.

Подобное бездействие может повлечь административную ответственность по ч. 2 ст. 6.3 КоАП России «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия» и штраф в размере 15 тыс. — 40 тыс. рублей. Ответственность грозит и людям с выявленным коронавирусом и лицам, контактировавшим с заболевшими, в случае нарушения ими режима самоизоляции.

«На практике действия граждан связаны с нарушением требования об изоляции в домашних условиях либо в специально созданных обсервационных пунктах», — цитирует сообщение МВД ТАСС.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. По данным на 10.15 мск, число выявленных случаев COVID-19 в России превышает 262 тысячи.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Москве уточнили правила самоизоляции для проживающих не по адресу регистрации

— Полицейские готовы ограничиться предупреждением при нарушении самоизоляции

— В Подмосковье ношение масок будут контролировать сотрудники полиции