Зеленский подписал закон об усиленном тестировании на COVID-19

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон об усилении тестирования на коронавирус нового типа, сообщается на сайте главы государства.

В соответствии с законом, обязательному тестированию подлежат все лица с признаками новой коронавирусной инфекции, а также все, кто контактировал с заболевшими. Обязательное тестирование распространяется на медицинских сотрудников, которые работают в учреждениях, где находятся пациенты с коронавирусом.

Кроме того, обязательные анализы на COVID-19 должны сдавать сотрудники Национальной полиции и Национальной гвардии, а также другие лица, участвующие в осуществлении противоэпидемических мероприятий.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Число случаев COVID-19 на Украине превысило 17 тысяч

— На Украине впервые выздоровевших от COVID-19 больше заболевших

— Украина снимет часть карантинных мер 22 мая