Власти Кабардино-Балкарии возобновят работу парикмахерских с 16 мая

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков разрешил парикмахерским в регионе возобновить работу с 16 мая, сообщает РИА «Новости».

Согласно распоряжению главы республики, с 16 мая гражданам также разрешено выходить на открытый воздух для занятий спортом и пеших прогулок. Парикмахерские в свою очередь будут обязаны работать только по предварительной записи, а также обслуживать клиентов с использованием масок и медицинских перчаток.

Кроме того, данные заведения должны обеспечить соблюдение социальной дистанции между посетителями и проводить регулярную дезинфекцию помещений и оборудования.

С 16 мая в регионе также откроются розничные магазины площадью менее 400 кв. метров. Норма их предельной заполняемости не должна превышать 4 квадратных метра на человека.

По официальным данным, в регионе выявлено 1619 подтвержденных случаев заражения коронавирусом, погибли 7 человек.

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