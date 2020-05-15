Скворцова: как долго человек остается носителем коронавируса, пока не известно

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что медики пока не располагают данными, как долго человек может оставаться носителем коронавируса после выздоровления, передает ТАСС.

«Нужно сказать, что сколь долго продолжается носительство вируса в организме человека, это до конца не изучено <...> Дело в том, что неопределение вируса в полости носа и в ротоглотке еще не значит, что нет длительного персистирования вируса», — сказала Скворцова.

Она добавила, что специалисты из разных стран уже отмечали случаи, когда пациент, переболевший инфекцией, вновь заболевал COVID-19 при переохлаждении или сильном стрессе.

По состоянию на 15 мая в России выявлено 262 843 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2418 летальных исходов, выздоровели 58 226 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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