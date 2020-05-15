Бывший полицейский по делу Голунова не доволен магазином в СИЗО

Бывший начальник отделения по контролю за оборотом героина, кокаина и синтетических наркотиков УВД по Западному округу Москвы Игорь Ляховец, который подозревается в организации задержания журналиста Ивана Голунова, пожаловался на магазин в СИЗО «Лефортово». Об этом сообщает RT.

По его словам, в тюремном магазине не хватает сметаны и творога, из кисломолочных продуктов продают только кефир, из фруктов – только яблоки, цитрусовых нет. Ляховец отметил, что также в магазине нет овощей, паштетов и рыбы.

При этом он отметил, что библиотека в СИЗО работает без перебоев, на прогулки выводят ежедневно.

Против Игоря Ляховца дал показания его подчиненный, экс-полицейский Денис Коновалов, 19 февраля. Он заявил, что якобы именно Ляховец дал ему указания подбросить наркотики Голунову.

Голунов был задержан 6 июня 2019 года по обвинению в сбыте наркотиков, однако 11 июня его дело после общественной реакции было официально закрыто. 19 декабря 2019 года по факту задержания журналиста возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий сотрудниками полиции. Позднее Голунова признали потерпевшим.

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