Число жертв COVID-19 в мире превысило 302 тысячи человек

В общей сложности в мире от коронавирусной инфекции скончались 302 462 человека, за минувшие сутки — 5242. Об этом свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса.

Число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 4 443 793 (+95 872 за сутки).

Вылечились от болезни свыше 1,588 млн человек.

По состоянию на 14 мая в России выявлено 252 245 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2305 летальных исходов, выздоровели 53 530 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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