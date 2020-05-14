ВОЗ предупредила Европу о возможной второй волне коронавируса

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Европе следует подготовиться ко второй волне коронавируса, пишет «Интерфакс» со ссылкой на директора Европейского бюро организации Ханса Клюге.

«Я очень обеспокоен по поводу двойной волны: осенью у нас может быть вторая волна COVID-19 и еще одна — сезонного гриппа или кори», — сказал Клюге.

Директор бюро также призвал страны быть осторожными при отмене ограничений.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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