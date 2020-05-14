Выздоровел первый заразившийся COVID-2019 в Свердловской области пациент
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
В Свердловской области вылечился мужчина, у которого первым в регионе выявили коронавирус. Об этом сообщил губернатор Евгений Куйвашев на своей странице в Instagram.
«Вылечен и выписан из больницы «нулевой» пациент, первый заразившийся коронавирусом в Свердловской области», — написал глава области.
Мужчина имел ряд хронических заболеваний, коронавирус протекал в крайне тяжелой форме и привел к коме. 51-летний пациент был в течении 20 дней без сознания, подключенным к аппарату ИВЛ. На данный момент его жизни и здоровью ничего не угрожает.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Свердловская область открывает магазины, торговые центры и уличные кафе
— В Екатеринбурге разыскивают нарушителя карантина с коронавирусом