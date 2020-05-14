Москвичи смогут отказаться от тестирования на антитела к коронавирусу

Москвичи смогут отказаться от массового тестирования на антитела к коронавирусу, которое начнется 15 мая, пишет РИА «Новости» со ссылкой на оперштаб.

Отмечается, что никаких санкций не последует.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что с 15 мая в столице начнется массовое и бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу. Сообщается, что москвичей в случайном порядке будут приглашать сдать кровь.

В Москве коронавирусом заразились почти 131 тысяча, скончались 1290 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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