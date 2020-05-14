В Москве начнется бесплатное тестирование на антитела к COVID-2019

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в городе 15 мая стартует массовое бесплатное тестирование на антитела к коронавирусу, передает РИА «Новости».

По его словам, в столице установили автоматические анализаторы крови, которые работают по методу ИФА (иммуноферментный анализ). Благодаря этому оборудованию, к концу текущего месяца объемы тестирования увеличатся до 200 тыс. анализов в сутки.

В России на данный момент зарегистрировано 252,2 тыс. случаев коронавируса, умерли 2,3 тыс. человек, вылечились 53,5 тыс.

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