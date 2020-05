NYT уверена в достоверности материала о коронавирусе в России

Американская газета The New York Times настаивает на достоверности своей публикации о статистике заболеваемости новой коронавирусной инфекцией в России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на вице-президента по коммуникациям издания Даниэль Роадс.

По словам Роадс, опубликованный материал основан на открытых данных официального государственного ведомства и интервью с экспертами государственных институтов.

Ранее в The New York Times и Financial Times появились материалы, утверждающие, что реальная статистика по коронавирусу в России может превышать официальные данные. Россия назвала статьи фейками, основанными на непроверенных данных.

