ФСБ задержала сторонника радикальных течений ислама в Хабаровске
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Сотрудники УФСБ задержали 26-летнего сторонника радикальных течений ислама в Хабаровске. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление спецслужбы по краю.
Как уточняется, задержание произошло еще в апреле 2020 года. Молодой человек публиковал в сети призывы к совершению террористических актов, а также оправдывал терроризм.
«Задержан 26-летний гражданин одной из среднеазиатских республик», — добавили в УФСБ.
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