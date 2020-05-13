ФСБ задержала сторонника радикальных течений ислама в Хабаровске

Сотрудники УФСБ задержали 26-летнего сторонника радикальных течений ислама в Хабаровске. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на заявление спецслужбы по краю.

Как уточняется, задержание произошло еще в апреле 2020 года. Молодой человек публиковал в сети призывы к совершению террористических актов, а также оправдывал терроризм.

«Задержан 26-летний гражданин одной из среднеазиатских республик», — добавили в УФСБ.

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