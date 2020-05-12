В ВОЗ заявили, что ситуация с COVID-19 в России стабилизируется

<img src="//img.gazeta.ru/files3/534/12929534/upload-World_Health_Organisation_building_south_face-pic905-895x505-19061.jpg">

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что эпидемиологические данные по распространению коронавирусной инфекции в России дают надежду на стабилизацию ситуации с COVID-19 в стране. Об этом она сказала в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия-1».

Она отметила, что за последние шесть дней число инфицированных людей в стране стабилизировалось.

«И кроме одного дня, это было вчера, число случаев снижается, и тенденция роста снижается. Это говорит о том, что мы выходим на стабилизацию», — сказала Вуйнович.

По ее словам, скорость распространения инфекции будет зависеть от поведения людей и соблюдения ими правил, введенных из-за пандемии.

Согласно последним данным, в России зарегистрировано 232 243 случая COVID-19, из них 2116 – со смертельным исходом. Число вылечившихся достигло 43 512.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— ВОЗ надеется, что Россия вышла на плато по коронавирусу

— В России выявлено 10 899 новых случаев COVID-19

— В Роспотребнадзоре назвали сроки пика пандемии COVID-19 в России