ФСБ предотвратила теракт в Тверской области
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Подготовка террористического акта в городе Кимры Тверской области прервана силами Федеральной службы безопасности России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центре общественных связей ФСБ.
Молодой человек, планировавший совершение террористического акта, задержан, заявили в ФСБ.
По данным службы, мужчина 2001 года готовился к осуществлению поджогов зданий органов власти, вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих гражданин России.
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