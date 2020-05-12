ФСБ предотвратила теракт в Тверской области

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Подготовка террористического акта в городе Кимры Тверской области прервана силами Федеральной службы безопасности России, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на Центре общественных связей ФСБ.

Молодой человек, планировавший совершение террористического акта, задержан, заявили в ФСБ.

По данным службы, мужчина 2001 года готовился к осуществлению поджогов зданий органов власти, вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих гражданин России.

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