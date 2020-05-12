В ДНР число выявленных случаев коронавируса приблизилось к 200

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За последние сутки в в самопровозглашенной Донецкой народной республике выявлено 15 новых случаев коронавируса COVID-19, общее число увеличилось до 199. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу Минздрава ДНР.

В ведомстве рассказали, что насегодняшний день лечение проходят 167 пациентов.

«Выписаны 27 человек», — сообщили в пресс-службе.

Там добавили, что всего в ДНР зарегистрировано пять смертельных исходов от коронавирусной инфекции.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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