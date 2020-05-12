Кремлевский врач рассказала о полезных продуктах в период пандемии COVID-19

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Врач-диетолог поликлиники номер 1 управделами президента Вера Шарошкина утверждает, что простокваша, чайный гриб, зелень и печень трески помогут организму во время распространения коронавируса, передает РИА «Новости».

Простоквашу и чайный гриб диетолог выделила за большое содержание в них ферментов.

Печень трески содержит кислоты, витамины D, A и медь, отметила врач.

Среди суперфудов для здоровья и иммунитета Шарошкина назвала также квашеную капусту, богатую витамином С и антиоксидантами.

Кроме того, по словам врача, в рационе каждый день должна присутствовать зелень: укроп, петрушка и лук.

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