Кремлевский врач рассказала о полезных продуктах в период пандемии COVID-19
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Врач-диетолог поликлиники номер 1 управделами президента Вера Шарошкина утверждает, что простокваша, чайный гриб, зелень и печень трески помогут организму во время распространения коронавируса, передает РИА «Новости».
Простоквашу и чайный гриб диетолог выделила за большое содержание в них ферментов.
Печень трески содержит кислоты, витамины D, A и медь, отметила врач.
Среди суперфудов для здоровья и иммунитета Шарошкина назвала также квашеную капусту, богатую витамином С и антиоксидантами.
Кроме того, по словам врача, в рационе каждый день должна присутствовать зелень: укроп, петрушка и лук.
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