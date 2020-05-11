В России летальность от коронавируса в 7,4 раза ниже, чем в остальном мире
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что летальность от коронавируса в России в среднем в 7,4 раза ниже по сравнению с остальным миром. Об этом она сообщила в рамках совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране с президентом России Владимиром Путиным.
«Снижение с 25 до 20,6% удельного веса пневмоний в структуре инфицированных, уменьшение периода от даты заболевания до даты госпитализации практически в 9 раз, темпы прироста в 2,6 раза позволили иметь низкие показатели летальности в РФ, которые сегодня в 7,4 раза ниже, чем по миру в целом», — сказала она.
Также Голикова отметила, что смертность в мире от коронавируса выросла в 3,5 раза и приблизилась к 7%.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Попова заявила, что в России смертность от коронавируса меньше процента
— Медленный рост: по каким регионам России ударил COVID-19
— Роспотребнадзор: смертность от COVID-19 в России ниже, чем в других странах