В России летальность от коронавируса в 7,4 раза ниже, чем в остальном мире

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Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что летальность от коронавируса в России в среднем в 7,4 раза ниже по сравнению с остальным миром. Об этом она сообщила в рамках совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке в стране с президентом России Владимиром Путиным.

«Снижение с 25 до 20,6% удельного веса пневмоний в структуре инфицированных, уменьшение периода от даты заболевания до даты госпитализации практически в 9 раз, темпы прироста в 2,6 раза позволили иметь низкие показатели летальности в РФ, которые сегодня в 7,4 раза ниже, чем по миру в целом», — сказала она.

Также Голикова отметила, что смертность в мире от коронавируса выросла в 3,5 раза и приблизилась к 7%.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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