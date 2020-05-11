Путин поручил скорректировать меры по борьбе с коронавирусом в России
Президент РФ Владимир Путин поручил Минздраву совместно с Роспотребнадзором скорректировать меры по борьбе с коронавирусом в России исходя из данных мониторинга эпидемиологической ситуации, сообщается на сайте Кремля.
«Обеспечить по результатам мониторинга <...> принятие оперативных решений по корректировке реализуемых мер по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции», — говорится в сообщении.
Ведомства должны отчитаться о принятых мерах Путину не позднее 15 мая, а в дальнейшем докладывать о результатах каждую неделю.
Корректировка мер будет вводиться исходя из динамики численности диагностированных и инфицированных лиц, а также из данных медицинских учреждений о состоянии госпитализированных пациентов.
Общее число зараженных коронавирусом в России на сегодняшний день составляет 221 344. Всего с начала пандемии умерли 2009 человек.
Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря прошлого года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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