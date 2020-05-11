В Москве за сутки от COVID-19 выздоровели более 4 тысяч пациентов

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Московские медики за последние сутки выписали из больниц 4 032 пациента, переболевших COVID-19, сообщает ТАСС со ссылкой на слова заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой.

«Количество выздоровевших в Москве продолжает быстро увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровели сразу 4 032 человека», — сказала Ракова.

По ее словам, в настоящее время общее количество пациентов, выписанных после заражения коронавирусом в Москве, возросло до 17 822.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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