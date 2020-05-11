Число жертв COVID-19 в мире превысило 282 тысячи

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В мире жертвами коронавирусной инфекции по состоянию на утро 11 мая стали 282 719 человек, за сутки скончались 3398 человек. Об этом свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

По всему миру выявлено 4 102 955 случаев заражения COVID-19, за последние 24 часа — 78 634.

При этом вылечились от болезни свыше 1,4 млн пациентов.

В настоящее время коронавирус зафиксирован почти в 200 странах и районах мира.

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