Источник: два человека погибли при пожаре в подмосковном хосписе
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
При пожаре в пансионате-хосписе для пенсионеров, расположенном в подмосковном Красногорске, погибли два человека. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
По его словам, погибшие были найдены при разборе конструкций.
«За помощью к врачам обратились более 20 человек, их осматривают», — добавил источник.
Ранее стало известно, что в подмосковном Красногорске загорелся пансионат-хоспис «Второй дом». Пожарным к настоящему моменту удалось локализовать возгорание на втором этаже здания.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ: