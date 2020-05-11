Источник: два человека погибли при пожаре в подмосковном хосписе

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При пожаре в пансионате-хосписе для пенсионеров, расположенном в подмосковном Красногорске, погибли два человека. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.

По его словам, погибшие были найдены при разборе конструкций.

«За помощью к врачам обратились более 20 человек, их осматривают», — добавил источник.

Ранее стало известно, что в подмосковном Красногорске загорелся пансионат-хоспис «Второй дом». Пожарным к настоящему моменту удалось локализовать возгорание на втором этаже здания.

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