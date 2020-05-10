В Москве от коронавируса погибли еще 58 пациентов

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За последние 24 часа в Москве погибли еще 58 пациентов с подтвержденным коронавирусом, сообщает столичный оперативный штаб по борьбе с COVID-19 в своем Telegram-канале.

«В Москве скончались 58 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в сообщении.

Таким образом, общее число погибших от коронавируса в российской столице увеличилось до 1068 человек. Всего зафиксировано 104189 случаев заражения.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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