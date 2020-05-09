Человек погиб при пожаре в больнице в Москве
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Один человек погиб в результате пожара в больнице имени С. И. Спасокукоцкого на севере Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По данным источника, в настоящее время возгорание ликвидировано, проводится массовая эвакуация.
Ранее стало известно, что в больнице для пациентов с коронавирусом произошло возгорание на первом этаже 6-этажного лечебного корпуса.
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