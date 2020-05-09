Коэффициент распространения COVID-19 в РФ упал до минимума
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Коэффициент распространения коронавируса в России снизился до 1,06, и это минимальное значение с начала вспышки, передает в субботу ТАСС со ссылкой на данные Оперативного штаба по борьбе с COVID-2019.
В частности, в Москве этот показатель находится на уровне чуть ниже 1,06.
Коэффициент рассчитан по формуле из рекомендаций Роспотребнадзора для регионов по ослаблению ограничительных мер.
Для перехода же к первой фазе ослабления ограничений в том или ином субъекте РФ этот показатель должен составлять не больше 1.
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