Жертвами коронавируса в США стали свыше 77 тысяч человек
В США число летальных исходов в результате заболевания новым типом коронавируса COVID-19 возросло до 77 180 человек. Об этом сообщает университет Джонса Хопкинса.
В пятницу, 8 мая, число жертв насчитывало более 75 тысяч умерших.
Кроме того, положительный результат анализов на коронавирус за время пандемии получили 1 283 929 граждан.
При этом от коронавирусной инфекции в стране излечились почти 199 тысяч пациентов.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса SARS-CoV-2, который вызывает болезнь COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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