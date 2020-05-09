Землетрясение магнитудой 5,6 произошло в Индийском океане

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В Индийском океане было зафикисировано землетрясение магнитудой 5,6. Об этом сообщает И со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой Геофизической службы.

Подземный толчок был зафиксирован в 23.45 мск в 2166 км юго-восточнее города Кюрпип на острове Маврикий. Эпицентр землетрясения имел координаты 29.51 градуса южной широты и 76.51 градуса восточной долготы.

Степень интенсивности сотрясений в эпицентре землетрясение оценивается как «очень сильное».

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