В Крыму введут обязательный масочный режим
Прослушать новость
Остановить прослушивание
close
Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в республике с 12 мая начнет действовать масочный режим, передает РИА «Новости».
Он также рассказал, что с 18 мая начнется постепенный выход из самоизоляции — возобновят работу многие предприятия в регионе. В связи с этим, на улицах и в транспорте появится большое количество людей, поэтому необходим режим обязательного ношения средств индивидуальной защиты.
В России на данный момент зарегистрировано 177,1 тыс. случаев коронавируса, 23,8 тыс. человек вылечились, 1,6 тыс. умерли.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Глава Крыма не исключил срыв курортного сезона из-за коронавируса
— В Крыму от коронавируса скончался первый пациент
— Власти Крыма начнут снимать ограничения на работу предприятий с 18 мая