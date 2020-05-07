В Крыму введут обязательный масочный режим

<img src="//img.gazeta.ru/files3/303/12988303/RIAN_6171099.HR-pic905-895x505-16239.jpg">

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в республике с 12 мая начнет действовать масочный режим, передает РИА «Новости».

Он также рассказал, что с 18 мая начнется постепенный выход из самоизоляции — возобновят работу многие предприятия в регионе. В связи с этим, на улицах и в транспорте появится большое количество людей, поэтому необходим режим обязательного ношения средств индивидуальной защиты.

В России на данный момент зарегистрировано 177,1 тыс. случаев коронавируса, 23,8 тыс. человек вылечились, 1,6 тыс. умерли.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Глава Крыма не исключил срыв курортного сезона из-за коронавируса

— В Крыму от коронавируса скончался первый пациент

— Власти Крыма начнут снимать ограничения на работу предприятий с 18 мая