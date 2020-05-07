Мэр столицы Сергей Собянин продлил ограничения в Москве до 31 мая.

«Временные ограничения функционирования предприятий торговли, общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других непроизводственных отраслей, а также режим самоизоляции граждан будут продлены до 31 мая 2020 года», — говорится в указе.

Также сообщается, что ранее оформленные рабочие пропуска будут автоматически продлены до 31 мая.