В Думе предложили отменить ЕГЭ в 2020 году

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Первый зампред комитета Госдумы по образованию и науке Олег Смолин считает, что на фоне коронавируса отсутствуют равные условия для проведения полноценного Единого госэкзамена в этом году. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Может увеличиться количество детей, которые в этом году не сдадут ЕГЭ, и не по своей воле. Поэтому мы предлагали и предлагаем предусмотреть возможности непроведения ЕГЭ в этом году», — заявил он.

Смолин отметил, что при дистанционном обучении значительно вырастет неравенство возможностей в сдаче ЕГЭ у детей.

Депутат добавил, что в регионах на качество дистанционного образования сильно влияет наличие широкополосного интернета в школах, а также наличие компьютеров в семьях.

Кроме того, если проводить ЕГЭ в конце июля или в августе, у выпускников не будет каникул, а у педагогов — отпусков.

По словам зампреда, студентов в этом году необходимо набрать на основе текущей успеваемости и внеучебных достижений, правила оценки которых «можно достаточно быстро выработать, а дополнительные устные испытания провести в онлайн-режиме.

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