В ВОЗ отреагировали на заявление США о лабораторном происхождении COVID-19

Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан высказался насчет заявления властей США о лабораторном происхождении коронавируса COVID-19. Об этом сообщает ТАСС.

Он уведомил, что ВОЗ не получала информацию, которое подтверждает лабораторное происхождение этого вируса.

«Если у США есть эта информация, они сами должны решить, когда и как поделиться ей», — заявил Райан.

По его словам, организация работает на основе тех данных, которые у нее есть сейчас. Сейчас все данные ВОЗ указывают на то, что коронавирус имеет естественное происхождение, отметил Райан.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео заявил, что американская сторона имеет достаточно доказательств того, что коронавирус COVID-19 начал распространяться из лабаротории в китайском городе Ухань.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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