В Минздраве определили достигнутую в Москве фазу эпидемии коронавируса

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Эпидемиологическая ситуация с коронавирусной инфекцией достигла в столице уровня масштабного распространения без прослеживания связи случаев заражения. Об этом «Российской газете» заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико.

По словам Брико, в настоящее время в Москве наблюдается третья-четвертая фаза эпидемии ко критериям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). При этом точно сказать о принадлежности города к определенной фазе будет возможно после 12 мая. Во многим все будет зависеть от соблюдения россиянами режима самоизоляции и социального дистанцирования до конца майских праздников.

Китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань 31 декабря 2019 года. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019. Позднее, 11 марта, ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

В России на сегодняшний день заражены свыше 134 тыс. человек, выздоровели более 16,6 тыс., а умерли — 1 280.

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