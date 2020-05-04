Гидрометцентр дал прогноз погоды на 9 мая в столице

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что, по предварительным прогнозам, 9 мая в Москве ожидается дождливая погода и +18°C днем, сообщает РИА «Новости».

«Понятно, что будет погода не антициклональная. Ориентиры такие — переменная облачность, небольшой дождь, температура днем +16...+18°C», — сказал Вильфанд.

Он также отметил, что такой прогноз в настоящее время является «прикидкой», а говорить о точных метеорологических сводках пока затруднительно.

16 апреля российский президент Владимир Путин заявил о переносе парада Победы на неопределенный срок из-за коронавируса.

Ранее стало известно, что 9 мая глава РФ выступит с обращением к россиянам в связи с 75-летием Дня Победы в Великой Отечественной войне.

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