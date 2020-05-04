Сербия планирует снять режим ЧС из-за коронавируса 6 мая
Президент Сербии Александр Вучич заявил, что парламент страны 6 мая рассмотрит вопрос о прекращении режима чрезвычайной ситуации, введенного в стране из-за распространения коронавируса, сообщает РИА «Новости».
«Как только будет утверждено, отменяется и комендантский час, а это должен быть четверг», — сказал Вучич в эфире сербского телевидения.
Он также отметил, что такое решение может быть принято из-за того, что число зараженных в стране уже неделю составляет менее 5% от тестированных, а также все меньше пациентов нуждаются в подключении к аппаратам ИВЛ.
По его словам, перед поступлением в парламент министерство обороны страны представит правительству официальное обоснование необходимости отмены режима ЧС и комендантского часа. После этого его подпишет премьер и отправит на рассмотрение парламентариев.
Режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса был введен в Сербии 15 марта, комендантский час — 18 марта.
По официальным данным, в Сербии подтверждено свыше 9,4 тыс. случаев заражения COVID-19, скончались 193 человека.
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