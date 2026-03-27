На долларовых банкнотах США появится подпись действующего президента

Подпись президента США Дональда Трампа появится на будущих бумажных долларах, что станет первым случаем в истории для действующего американского лидера. Об этом сообщается на сайте минфина Соединенных Штатов.

«Нет более мощного способа признать исторические достижения нашей великой страны и президента Дональда Трампа, чем долларовые банкноты США, носящие его имя», — заявил глава ведомства Скотт Бессент.

По мнению казначея США Брэндона Бича, печать подписи Трампа на долларах «не только уместна, но и вполне заслужена».

20 марта комиссия по изящным искусствам США утвердила выпуск памятной золотой монеты с портретом Трампа.

В октябре 2025 года сообщалось, что казначейство США рассматривает возможность выпуска новых коллекционных монет номиналом в $1 с изображением Трампа. Данный шаг планируется реализовать в рамках празднования 250-летия основания Соединенных Штатов. В рамках проекта на монете изобразят действующего президента США с поднятым кулаком на фоне американского флага. Этот образ отсылает к широко известной фотографии, сделанной после покушения на него в 2024 году.

Ранее Трампу установили гигантский золотой памятник в Вашингтоне.