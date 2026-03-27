Звезда «Жестокого ангела» о недостатке секса в доме престарелых: «Я хочу обмена любовью»

Актер Маркос Оливейра пожаловался на недостаток секса в доме престарелых
Бразильский актер Маркос Оливейра откровенно рассказал о жизни в доме престарелых для артистов «Ретиро дос Артистас» в Рио-де-Жанейро. Его цитирует Metropoles.

Звезда сериалов «Большая семья» и «Жестокий ангел» пожаловался на недостаток секса.

«Даже в старости сексуальность все еще существует. Подсознательно возникают ночные сексуальные желания, понимаете? И об этом не говорят, потому что считается, что в старости перестают получать удовольствие, перестают быть сексуальными», — признался он.

69-летний актер добавил, что ему не хватает эмоциональной близости, а не непосредственно половых контактов.

«Мне не нужен секс как из «Цирка дю Солей», все эти прыжки и фокусы. Я хочу обмена любовью, а здесь это невозможно», — говорит он.

Кроме того, продолжил Оливейра, ему трудно с другими постояльцами, которые много разговаривают за едой, не ходят друг к другу в гости и говорят только о прошлом.

Маркос Оливейра переехал в дом престарелых для артистов в 2025 году

