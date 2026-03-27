Россиянам объяснили, как выбрать качественный кофе

При покупке кофе в магазине или на маркетплейсе стоит обращать внимание на несколько ключевых параметров. Подробнее о них «Газете.Ru» рассказал заместитель генерального директора по качеству «Лалибела Кофе» Дмитрий Голод.

По словам эксперта, первое, на что стоит посмотреть на упаковке, — это вид кофейного зерна. Чаще всего на рынке встречаются арабика и робуста.

«Арабика считается более ароматной и сложной по вкусу: в чашке она дает мягкую кислотность и фруктовые или карамельные оттенки. Робуста более крепкая и горькая, содержит больше кофеина и дает плотное тело напитка», — объяснил Голод.

Он отметил, что многие производители используют смеси — бленды арабики и робусты. «Такие купажи позволяют сбалансировать вкус и при этом удерживать цену на более доступном уровне. Поэтому не стоит ориентироваться только на надпись «100% арабика», гораздо важнее, чтобы производитель указывал вид зерна и страну происхождения», — добавил эксперт.

Еще один важный показатель качества — свежесть кофе. «После обжарки зерно постепенно теряет ароматические соединения. Обычно пик раскрытия вкуса кофе приходится на первые 2–4 недели после обжарки, однако при правильном хранении в плотно закрытой упаковке и вдали от света и влаги аромат и вкус могут сохраняться до 6 месяцев», — рассказал Голод.

Поэтому при покупке стоит обращать внимание именно на дату обжарки. Если на упаковке указана только дата фасовки или срок годности, это может означать, что кофе был произведен достаточно давно.

Также, по словам эксперта, на вкус напитка влияет страна происхождения зерна.

«Например, бразильский кофе обычно мягкий и сладкий, с ореховыми и карамельными нотами. Колумбийский отличается более сбалансированным вкусом, а эфиопский может иметь яркие цветочные или ягодные оттенки», — пояснил он.

Эксперт отметил, что иногда стоит обращать внимание и на менее известные регионы. «Кофе из Уганды, Гондураса, Никарагуа и Перу может стоить дешевле более популярных происхождений, но при этом не уступать им по качеству», — сказал Голод.

Кроме того, на вкус влияет и способ обработки зерна после сбора урожая, чаще всего он указывается в спешелти кофе, в массовом сегменте — заметно реже.

«Мытая обработка обычно дает более чистый и легкий вкус, а натуральная — более сладкий и насыщенный, иногда с яркими фруктовыми оттенками», — объяснил специалист.

При этом он советует не покупать кофе впрок большими упаковками.

«Даже хороший кофе со временем теряет аромат. Поэтому лучше брать небольшие пачки, которые можно выпить в течение нескольких месяцев. Если говорить о практическом правиле, стоит выбирать кофе, где указаны дата обжарки, страна происхождения и вид зерна — чем больше прозрачной информации на упаковке, тем выше вероятность, что продукт качественный», — заключил эксперт.

