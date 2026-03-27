Путин обратился к Росгвардии в честь ее праздника

Президент России Владимир Путин поздравил военнослужащих, сотрудников, гражданский персонал и ветеранов Росгвардии с профессиональным праздником — Днем войск национальной гвардии, который ежегодно отмечается 27 марта. Соответствующее видеообращение главы государства было размещено на сайте Кремля.

По его словам, Росгвардия, которая была создана 10 лет назад, заняла важное место в системе органов, обеспечивающих государственную и общественную безопасность, защиту прав и свобод граждан РФ.

Российский лидер отметил, что росгвардейцы успешно работают по всем направлениям, за которые они отвечают. В число их основных задач входит борьба с терроризмом и экстремизмом, в том числе задержание особо опасных преступников, поддержка оперативно-разыскных мероприятий и следственных действий, охрана значимых режимных объектов, государственный контроль оборота оружия.

Также Путин заявил, что бойцы Росгвардии проявляют отвагу, доблесть и настоящий героизм в ходе специальной военной операции. Он подчеркнул, что они сражаются бесстрашно и умело.

«Мы чтим память каждого боевого товарища, отдавшего жизнь за Родину», — добавил президент.

До этого Путин своим указом ввел понятие предельного возраста для граждан, поступающих на службу в войсках Росгвардии в Донбассе и Новороссии до 1 января 2028 года.

