Собянин сообщил об атаке БПЛА на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один вражеский беспилотный летательный аппарат (БПЛА), летевший на Москву. Об этом в своем канале в мессенджере Max сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков.

Вечером 26 марта Собянин заявил, что системы ПВО ликвидировали три дрона, направлявшихся к Москве.

В тот же день мэр рассказал, что в период с 00:00 до 13:00 мск средства противовоздушной обороны перехватили 27 беспилотников, летевших на столицу.

В среду глава подмосковного города Можайска Денис Мордвинцев сообщил, что в населенном пункте сгорели два дома после атаки беспилотников. По словам чиновника, возгорание, предварительно, было вызвано падением обломков БПЛА. В результате в Можайске пострадали два домовладения — одно жилое и одно дачное. В жилом доме находились женщина с двумя внуками, они успели своевременно эвакуироваться.

Ранее Сочи пережил 30-часовую атаку беспилотников ВСУ.

 
